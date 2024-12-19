https://1prime.ru/20241219/kamchatka-853688944.html
На Камчатке нашли место пропажи Ан-2
На Камчатке нашли место пропажи Ан-2 - 19.12.2024, ПРАЙМ
На Камчатке нашли место пропажи Ан-2
Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T07:10+0300
2024-12-19T07:10+0300
2024-12-19T07:10+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
"В 4.45 мск поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Совершал перелет по маршруту Мильково - Оссора. Информация о количестве пассажиров - три члена экипажа. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении", - сообщил министр.
Из села Тиличики к месту срабатывания аварийного сигнала вылетел борт Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" с тремя спасателями ФГУП "Камчатское РПСБ". Также другим бортом вылетают спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шесть человек, спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" в составе четыре человека.
Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.
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На Камчатке нашли место пропажи Ан-2
Место пропажи Ан-2 находится недалеко от поселка Ключи Усть-Камчатского района
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке находится неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
"В 4.45 мск поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Совершал перелет по маршруту Мильково - Оссора. Информация о количестве пассажиров - три члена экипажа. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении", - сообщил министр.
Из села Тиличики к месту срабатывания аварийного сигнала вылетел борт Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" с тремя спасателями ФГУП "Камчатское РПСБ". Также другим бортом вылетают спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шесть человек, спасатели ПСО КГКУ "ЦОД" в составе четыре человека.
Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.