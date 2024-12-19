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В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействованы три воздушных судна

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействованы три воздушных судна - 19.12.2024, ПРАЙМ

В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействованы три воздушных судна

В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T07:19+0300

2024-12-19T07:19+0300

2024-12-19T07:19+0300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства края. "В поисках задействовано более десятка спасателей, 5 снегоходов и 3 воздушных судна. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре", - сообщил Лебедев. Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании "Фаир Авиа" поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково - село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении. Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.

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