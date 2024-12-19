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Следствие предъявило обвинение задержанному за убийство Кириллова

Следствие предъявило обвинение задержанному за убийство Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ

Следствие предъявило обвинение задержанному за убийство Кириллова

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову - предполагаемому исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов,... | 19.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову - предполагаемому исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, предъявлено обвинение. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье", - сказал собеседник агентства. Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. По его словам, он был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.По словам президента РФ Владимира Путина, это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. По его словам, киевский режим неоднократно совершал такого рода теракты против граждан России. Он призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, чтобы не допускать подобных проколов.

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