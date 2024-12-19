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Россия может увеличить экспорт крабов до более 2,3 миллиарда долларов

Россия может увеличить экспорт крабов до более 2,3 миллиарда долларов - 19.12.2024, ПРАЙМ

Россия может увеличить экспорт крабов до более 2,3 миллиарда долларов

Россия может увеличить экспорт крабов к 2030 году до более 2,3 миллиарда долларов, в 2022 году поставки составляли 1,3 миллиарда долларов, говорится в... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T14:44+0300

2024-12-19T14:44+0300

2024-12-19T14:44+0300

россия

крабы

экспорт

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия может увеличить экспорт крабов к 2030 году до более 2,3 миллиарда долларов, в 2022 году поставки составляли 1,3 миллиарда долларов, говорится в Telegram-канале центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия входит в пятерку ведущих стран-производителей крабов и является одним из двух крупнейших экспортеров этого вида морепродуктов: в 2022 году отечественные компании поставили на мировой рынок почти 60 тыс. тонн крабов на сумму 1,3 млрд. долл... По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", объем российского экспорта крабов к 2030 году может превысить 2,3 млрд долл", - говорится в сообщении. Отмечается, что крабовая продукция добывается на Дальнем Востоке и Северном бассейне, а основной экспорт идет на рынки Восточной Азии, например, в Китай. Так, в Шанхае в прошлом году прошел фестиваль российского краба, который был организован крупными российскими компаниями в этой отрасли. Как заявили РИА Новости в Рыбном союзе, поставки краба также идут на рынки Ближнего Востока. "Российские поставщики развивают и другие направления экспорта при поддержке государства... Например, в разы увеличились поставки рыбной продукции в ОАЭ – это перспективный и премиальный рынок, который может стать драйвером для экспорта крабовой и другой рыбной продукции, логистическим хабом для дальнейших поставок в другие страны", - рассказали в союзе. В Рыбном союзе также сообщили, что по данным таможенных служб иностранных государств в январе-сентябре 2024 года российский экспорт крабов составил около 1,4 миллиарда долларов.

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россия, крабы, экспорт