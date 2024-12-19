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Путин предложил не выдавать немедленно кредиты свыше 50 тысяч рублей
Путин предложил не выдавать немедленно кредиты свыше 50 тысяч рублей - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил не выдавать немедленно кредиты свыше 50 тысяч рублей
Кредиты свыше 50 тысяч рублей не должны быть выданы сразу, так как требуется время для проверки данных заемщика. Об этом в рамках прямой линии заявил президент... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:48+0300
2024-12-19T14:48+0300
2024-12-19T14:48+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Кредиты свыше 50 тысяч рублей не должны быть выданы сразу, так как требуется время для проверки данных заемщика. Об этом в рамках прямой линии заявил президент России Владимир Путин."Нужно обратить серьезное на это внимание, вот эти кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно, от 50 до 200 тысяч рублей - надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение", — рекомендовал российский лидер.Он также отметил, что кредиты на сумму 200 тысяч рублей и более должны быть выданы только после нескольких дней. Путин добавил, что эти вопросы рассматриваются в Государственной Думе и Центральном банке, где разрабатываются меры, связанные с ограничением рисков для банков, выдающих незаложенные кредиты.
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россия, банки
Путин предложил не выдавать немедленно кредиты свыше 50 тысяч рублей
Путин: кредиты свыше 50 тысяч рублей не нужно выдавать немедленно в России
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Кредиты свыше 50 тысяч рублей не должны быть выданы сразу, так как требуется время для проверки данных заемщика. Об этом в рамках прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обратить серьезное на это внимание, вот эти кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн прямо немедленно, от 50 до 200 тысяч рублей - надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение", — рекомендовал российский лидер.
Он также отметил, что кредиты на сумму 200 тысяч рублей и более должны быть выданы только после нескольких дней. Путин добавил, что эти вопросы рассматриваются в Государственной Думе и Центральном банке, где разрабатываются меры, связанные с ограничением рисков для банков, выдающих незаложенные кредиты.
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