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Путин призвал прекратить практику занижения льгот на авиабилеты - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал прекратить практику занижения льгот на авиабилеты
Путин призвал прекратить практику занижения льгот на авиабилеты - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал прекратить практику занижения льгот на авиабилеты
Президент России Владимир Путин поручил правительству и авиакомпаниям решить проблему предоставления льгот многодетным семьям при перелетах до 14 января. Об... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:20+0300
2024-12-19T14:20+0300
россия
владимир путин
авиаотрасль
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и авиакомпаниям решить проблему предоставления льгот многодетным семьям при перелетах до 14 января. Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии.Согласно президенту, в настоящее время компании используют свои льготы, чтобы избежать предоставления 50-процентной скидки от стандартного тарифа, которая закреплена в кодексе для многодетных семей."Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", — подчеркнул глава государства.В своем ответе президент отметил, что авиационная отрасль в России функционирует стабильно и в текущем году ожидается перевозка 111 миллионов пассажиров.
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россия, владимир путин, авиаотрасль
РОССИЯ, Владимир Путин, авиаотрасль
14:20 19.12.2024
 
Путин призвал прекратить практику занижения льгот на авиабилеты

Путин потребовал от авиакомпаний прекратить занижать льготы на авиабилеты

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и авиакомпаниям решить проблему предоставления льгот многодетным семьям при перелетах до 14 января. Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии.
Согласно президенту, в настоящее время компании используют свои льготы, чтобы избежать предоставления 50-процентной скидки от стандартного тарифа, которая закреплена в кодексе для многодетных семей.
"Эта практика должна быть прекращена, я с вами полностью согласен. Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", — подчеркнул глава государства.
В своем ответе президент отметил, что авиационная отрасль в России функционирует стабильно и в текущем году ожидается перевозка 111 миллионов пассажиров.
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