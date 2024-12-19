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МАГАТЭ направило специалистов на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ направило специалистов на Запорожскую АЭС - 19.12.2024, ПРАЙМ
МАГАТЭ направило специалистов на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T03:44+0300
2024-12-19T03:44+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС на Украине для оценки ситуации.
"В третий раз за время военного конфликта МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС – и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что специалисты МАГАТЭ проанализируют данные, которые они получат на этой неделе, чтобы предоставить технические рекомендации руководствам АЭС и определить, какую поддержку со своей стороны организация могла бы оказать.
В заявлении также говорится, что запланированный на 18 декабря визит МАГАТЭ на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС был отменен станцией по причинам безопасности.
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Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, УКРАИНА, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ направило специалистов на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ направило специалистов на Хмельницкую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило специалистов на российскую Запорожскую АЭС, а также на Хмельницкую, Ровенскую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС на Украине для оценки ситуации.
"В третий раз за время военного конфликта МАГАТЭ направила команду специалистов на… три объекта, которые в настоящее время вырабатывают энергию - Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС – и на Запорожскую АЭС и Чернобыльский объект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что специалисты МАГАТЭ проанализируют данные, которые они получат на этой неделе, чтобы предоставить технические рекомендации руководствам АЭС и определить, какую поддержку со своей стороны организация могла бы оказать.
В заявлении также говорится, что запланированный на 18 декабря визит МАГАТЭ на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС был отменен станцией по причинам безопасности.