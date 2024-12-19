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В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала
В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала
Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:48+0300
2024-12-19T18:49+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. "Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2016, № 1, ст. 53; 2018, № 1, ст.16; 2020, No9, ст.1127) изменение, заменив слова "по 31 декабря 2026 года" словами "по 31 декабря 2030 года", - сказано в документе.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
17:48 19.12.2024 (обновлено: 18:49 19.12.2024)
 
В Госдуму внесен проект о продлении программы маткапитала

В ГД внесён проект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
"Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2016, № 1, ст. 53; 2018, № 1, ст.16; 2020, No9, ст.1127) изменение, заменив слова "по 31 декабря 2026 года" словами "по 31 декабря 2030 года", - сказано в документе.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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