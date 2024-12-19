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Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения - 19.12.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения
Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила значительные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора в отношении организации... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:51+0300
2024-12-19T10:51+0300
россия
минпросвещения
игорь краснов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила значительные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора в отношении организации образовательного процесса. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в Совете Федерации.На совместном заседании комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности Совфеда, которое состоялось в четверг, обсуждалось переназначение генерального прокурора России. "Совсем недавно мы завершили масштабную проверку, которая выявила серьезные проблемы в работе Министерства просвещения и Рособрнадзора. В частности, отмечены неэффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на эти нужды. Учебники являются одной из ключевых проблем. Частые изменения в образовательных процессах ведут к устареванию методических пособий… Я инициировал акты реагирования и обязал министров установить порядок, чтобы наши дети могли обучаться по актуальным материалам. Нельзя постоянно менять требования, будь то раз в полгода или ежегодно. Здесь необходима стабильность," - отметил Краснов, отвечая на вопросы сенаторов о работе прокуратуры по оценке учебного процесса и образовательных пособий для школьников и студентов. По его словам, в 2024 году прокуроры остановили более 12 тысяч нарушений в сфере образования, и около 2 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за неспособность организовать учебный процесс должным образом. "Я проинформировал главу государства Владимира Путина о результатах этих масштабных проверок," - добавил Краснов. Игорь Краснов был утвержден в должности генерального прокурора 22 января 2020 года.
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россия, минпросвещения, игорь краснов
РОССИЯ, Минпросвещения, Игорь Краснов
10:51 19.12.2024
 
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

Генпрокурор Краснов доложил Путину о больших нарушениях в Минпросвещения

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила значительные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора в отношении организации образовательного процесса. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в Совете Федерации.
На совместном заседании комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности Совфеда, которое состоялось в четверг, обсуждалось переназначение генерального прокурора России. "Совсем недавно мы завершили масштабную проверку, которая выявила серьезные проблемы в работе Министерства просвещения и Рособрнадзора.
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В частности, отмечены неэффективное расходование бюджетных средств, выделяемых на эти нужды. Учебники являются одной из ключевых проблем. Частые изменения в образовательных процессах ведут к устареванию методических пособий… Я инициировал акты реагирования и обязал министров установить порядок, чтобы наши дети могли обучаться по актуальным материалам. Нельзя постоянно менять требования, будь то раз в полгода или ежегодно. Здесь необходима стабильность," - отметил Краснов, отвечая на вопросы сенаторов о работе прокуратуры по оценке учебного процесса и образовательных пособий для школьников и студентов.
По его словам, в 2024 году прокуроры остановили более 12 тысяч нарушений в сфере образования, и около 2 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за неспособность организовать учебный процесс должным образом.
"Я проинформировал главу государства Владимира Путина о результатах этих масштабных проверок," - добавил Краснов. Игорь Краснов был утвержден в должности генерального прокурора 22 января 2020 года.
 
РОССИЯМинпросвещенияИгорь Краснов
 
 
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