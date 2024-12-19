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Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой - 19.12.2024, ПРАЙМ
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой
Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:09+0300
2024-12-19T15:09+0300
россия
минпросвещения
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Минпросвещения выразило признательность Генеральной прокуратуре за обнаруженные недостатки в работе ведомства."Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", — отмечается в сообщении ведомства.Глава надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил о результатах проверок в Совете Федерации и подчеркнул, что несоблюдение правил в области образования является серьезной проблемой, которую необходимо решить.
https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853697005.html
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россия, минпросвещения
РОССИЯ, Минпросвещения
15:09 19.12.2024
 
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой

Минпросвещения исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Минпросвещения выразило признательность Генеральной прокуратуре за обнаруженные недостатки в работе ведомства.
"Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", — отмечается в сообщении ведомства.
Глава надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил о результатах проверок в Совете Федерации и подчеркнул, что несоблюдение правил в области образования является серьезной проблемой, которую необходимо решить.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения
10:51
 
РОССИЯМинпросвещения
 
 
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