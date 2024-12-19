https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853710579.html

Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой

Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой - 19.12.2024, ПРАЙМ

Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой

Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:09+0300

2024-12-19T15:09+0300

2024-12-19T15:09+0300

россия

минпросвещения

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Минпросвещения выразило признательность Генеральной прокуратуре за обнаруженные недостатки в работе ведомства."Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", — отмечается в сообщении ведомства.Глава надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил о результатах проверок в Совете Федерации и подчеркнул, что несоблюдение правил в области образования является серьезной проблемой, которую необходимо решить.

https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853697005.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпросвещения