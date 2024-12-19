https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853710579.html
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой - 19.12.2024, ПРАЙМ
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой
Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:09+0300
2024-12-19T15:09+0300
2024-12-19T15:09+0300
россия
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Минпросвещения выразило признательность Генеральной прокуратуре за обнаруженные недостатки в работе ведомства."Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", — отмечается в сообщении ведомства.Глава надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил о результатах проверок в Совете Федерации и подчеркнул, что несоблюдение правил в области образования является серьезной проблемой, которую необходимо решить.
https://1prime.ru/20241219/minprosvescheniya-853697005.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпросвещения
Минпросвещения пообещало исправить недочеты, обнаруженные Генпрокуратурой
Минпросвещения исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения Российской Федерации обещает исправить все недостатки, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Минпросвещения выразило признательность Генеральной прокуратуре за обнаруженные недостатки в работе ведомства.
"Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены", — отмечается в сообщении ведомства.
Глава надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил о результатах проверок в Совете Федерации и подчеркнул, что несоблюдение правил в области образования является серьезной проблемой, которую необходимо решить.
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения