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В МВФ назвали основные факторы роста российской экономики

В МВФ назвали основные факторы роста российской экономики - 19.12.2024, ПРАЙМ

В МВФ назвали основные факторы роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T19:05+0300

2024-12-19T19:05+0300

2024-12-19T19:06+0300

экономика

мвф

россия

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения в России, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Рост (российской экономики - ред.) обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования", - сказала Козак журналистам на брифинге. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Представитель МВФ добавила, что на протяжении большей части 2024 года экономика России переживала перегрев, и указала, что фонд намерен в январе 2025 года обновить свой прогноз по экономическому росту в РФ. В октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6%, но понизил ожидания на 2025 год - до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне смягчения условий на рынке труда и более слабого роста реальных доходов. Между тем ожидания российских властей более оптимистичны. Так, ранее в четверг президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что ситуация в экономике в целом стабильная и надежная, в текущем году рост ВВП составит 3,9% или даже 4%, а в 2025 году замедлится до 2-2,5%. Правительство и ЦБ в связи с разогревом экономики ставят задачу по ее "мягкой посадке", отметил глава российского государства.

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мвф, россия