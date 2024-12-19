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Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским - 19.12.2024, ПРАЙМ
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х после его встречи с украинским... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:52+0300
2024-12-19T09:52+0300
украина
сша
нато
марк рютте
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время обсуждения вопросов поддержки Украины Рютте заявил, что рассматривает Зеленского как друга и рад возможности поддержать Киев. Дэвис, комментируя это, отметил, что продолжая демонстрировать дружеские чувства к Зеленскому, Рютте фактически продлевает страдания украинского народа, что ведет к трагическим жертвам без реальной пользы для Украины. Он назвал такие действия позором для Запада. Дэвис также выразил недоумение по поводу действий генсека Североатлантического альянса, утверждая, что, как в военной, так и в политико-дипломатической сферах, для него все уже решено. В тот же день, во время совместного заявления с Зеленским в Брюсселе, генсек НАТО акцентировал внимание на возможных будущих мирных переговорах и необходимости создания условий для мира, а также на вопросах экономической помощи после достижения мира. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменяют ситуацию и только затягивают конфликт. Сергей Лавров, Министр иностранных дел России, отметил, что США и члены НАТО прямо участвуют в конфликте, предоставляя военные ресурсы и обучая персонал.
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украина, сша, нато, марк рютте, владимир зеленский
УКРАИНА, США, НАТО, Марк Рютте, Владимир Зеленский
09:52 19.12.2024
 
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским

Офицер ВС США Дэвис раскритиковал Рютте после встречи с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время обсуждения вопросов поддержки Украины Рютте заявил, что рассматривает Зеленского как друга и рад возможности поддержать Киев.
Дэвис, комментируя это, отметил, что продолжая демонстрировать дружеские чувства к Зеленскому, Рютте фактически продлевает страдания украинского народа, что ведет к трагическим жертвам без реальной пользы для Украины. Он назвал такие действия позором для Запада.
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Дэвис также выразил недоумение по поводу действий генсека Североатлантического альянса, утверждая, что, как в военной, так и в политико-дипломатической сферах, для него все уже решено.
В тот же день, во время совместного заявления с Зеленским в Брюсселе, генсек НАТО акцентировал внимание на возможных будущих мирных переговорах и необходимости создания условий для мира, а также на вопросах экономической помощи после достижения мира.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменяют ситуацию и только затягивают конфликт. Сергей Лавров, Министр иностранных дел России, отметил, что США и члены НАТО прямо участвуют в конфликте, предоставляя военные ресурсы и обучая персонал.
 
УКРАИНАСШАНАТОМарк РюттеВладимир Зеленский
 
 
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