https://1prime.ru/20241219/nato-853696131.html
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским - 19.12.2024, ПРАЙМ
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х после его встречи с украинским... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:52+0300
2024-12-19T09:52+0300
2024-12-19T09:52+0300
украина
сша
нато
марк рютте
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_690afe8075b5c8f4a6294507b21ea3ec.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время обсуждения вопросов поддержки Украины Рютте заявил, что рассматривает Зеленского как друга и рад возможности поддержать Киев. Дэвис, комментируя это, отметил, что продолжая демонстрировать дружеские чувства к Зеленскому, Рютте фактически продлевает страдания украинского народа, что ведет к трагическим жертвам без реальной пользы для Украины. Он назвал такие действия позором для Запада. Дэвис также выразил недоумение по поводу действий генсека Североатлантического альянса, утверждая, что, как в военной, так и в политико-дипломатической сферах, для него все уже решено. В тот же день, во время совместного заявления с Зеленским в Брюсселе, генсек НАТО акцентировал внимание на возможных будущих мирных переговорах и необходимости создания условий для мира, а также на вопросах экономической помощи после достижения мира. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменяют ситуацию и только затягивают конфликт. Сергей Лавров, Министр иностранных дел России, отметил, что США и члены НАТО прямо участвуют в конфликте, предоставляя военные ресурсы и обучая персонал.
https://1prime.ru/20241217/nato-853641681.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_d0ab4882f9dc1f834886c3ffec436fa6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, нато, марк рютте, владимир зеленский
УКРАИНА, США, НАТО, Марк Рютте, Владимир Зеленский
Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Офицер ВС США Дэвис раскритиковал Рютте после встречи с Зеленским
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ.
Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис жестко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте в соцсети Х
после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время обсуждения вопросов поддержки Украины Рютте заявил, что рассматривает Зеленского как друга и рад возможности поддержать Киев.
Дэвис, комментируя это, отметил, что продолжая демонстрировать дружеские чувства к Зеленскому, Рютте фактически продлевает страдания украинского народа, что ведет к трагическим жертвам без реальной пользы для Украины. Он назвал такие действия позором для Запада.
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США
Дэвис также выразил недоумение по поводу действий генсека Североатлантического альянса, утверждая, что, как в военной, так и в политико-дипломатической сферах, для него все уже решено.
В тот же день, во время совместного заявления с Зеленским в Брюсселе, генсек НАТО акцентировал внимание на возможных будущих мирных переговорах и необходимости создания условий для мира, а также на вопросах экономической помощи после достижения мира.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине не изменяют ситуацию и только затягивают конфликт. Сергей Лавров, Министр иностранных дел России, отметил, что США и члены НАТО прямо участвуют в конфликте, предоставляя военные ресурсы и обучая персонал.