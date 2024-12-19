https://1prime.ru/20241219/neyro-853702347.html

Нейросеть вычислила главные темы вопросов на прямую линию с Путиным

Нейросеть вычислила главные темы вопросов на прямую линию с Путиным - 19.12.2024, ПРАЙМ

Нейросеть вычислила главные темы вопросов на прямую линию с Путиным

Каждое пятое обращение (20%) президенту России Владимиру Путину на прямую линию касается социальной политики, по 9% вопросов затрагивают темы жилья и экономики, | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:52+0300

2024-12-19T12:52+0300

2024-12-19T12:52+0300

прямая линия с владимиром путиным

технологии

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Каждое пятое обращение (20%) президенту России Владимиру Путину на прямую линию касается социальной политики, по 9% вопросов затрагивают темы жилья и экономики, вычислила нейросеть GigaChat. По результатам анализа нейросети, которые были показаны на экране в начале трансляции, чаще всего (20%) россияне обращались к главе государства с вопросами социальной политики, по 9% вопросов касаются тем жилья и экономики. Кроме того, по результатам нейросети, темы здравоохранения и ЖКХ волнуют по 8% россиян, 6% обращений касаются темы инфраструктуры, еще 6% - специальной военной операции.При этом гигачат от Сбера, задействованный в подготовке прямой линии , пока не справляется с обработкой эмоциональных обращений от граждан, это может сделать только человек, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг, 19 декабря. Вопросы впервые модерировались с помощью искусственного интеллекта от Сбера, что значительно упростило задачу. Всего в ходе подготовки мероприятия поступило 2,2 миллиона вопросов от граждан.

https://1prime.ru/20241219/putin-853694733.html

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прямая линия с владимиром путиным, технологии, владимир путин, дмитрий песков