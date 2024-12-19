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Опрос показал, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году

Опрос показал, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году - 19.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году

Большинство россиян в среднем тратят на алкоголь к Новому году 3,7 тысячи рублей, при этом расходы мужчин выше, чем у женщин - 4,1 тысячи рублей против 3,4... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T06:57+0300

2024-12-19T06:57+0300

2024-12-19T06:57+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян в среднем тратят на алкоголь к Новому году 3,7 тысячи рублей, при этом расходы мужчин выше, чем у женщин - 4,1 тысячи рублей против 3,4 тысячи рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты Simple Wine. "Согласно результатам опроса, 76% респондентов покупают алкоголь для новогодней ночи и в среднем тратят на это 3744 рубля. Это на 7% больше, чем в прошлом году (3510 рублей в 2023 году). Как и годом ранее, средний чек у мужчин на алкоголь больше, чем у женщин - 4144 рубля против 3416 рублей", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 5 тысяч россиян старше 18 лет. Отмечается, что молодежь в возрасте 20-25 лет в среднем тратит на алкоголь больше всех возрастных категорий - средний чек составляет 5,4 тысячи рублей. С повышением возраста уровень этих трат снижается: например, россияне в возрасте 25-50 лет планируют потратить на спиртные напитки около 3,8 тысячи рублей, а покупатели старше 55 - 2,7 тысячи рублей. В компании отметили, что россияне выбирают водку в качестве лучшего сопровождения для холодца, селедки под шубой, оливье и мимозы. Для бутербродов с красной икрой мнения разделились почти поровну, и респонденты выбирали между водкой и игристыми винами. Тогда как в качестве пары к мандаринам респонденты выбирают игристое вино или французское шампанское. Кроме того, большинство россиян хотели бы получить в подарок алкоголь. В качестве новогоднего презента 20% респондентов предпочли бы игристое вино. На втором месте виски, а на третьем - шампанское. Также в топ-5 лидеров вошли французский коньяк и тихое вино. Запрос на бренди в качестве желаемого подарка снизился - в прошлом году его хотели получить 14% опрошенных, а в 2024 году утвердительно ответили 11%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва