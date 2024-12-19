Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника" - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853703473.html
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника" - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:11+0300
2024-12-19T13:11+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853702842_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_f76cf822bc0ef903788ac90c4c17b265.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Киеве. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии."Пусть они (западные эксперты - ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века", — отметил глава государства.По словам росийского лидера, западным экспертам необходимо обозначить объект в Киеве, где будут сосредоточены силы ПРО и ПВО западных союзников, а российская сторона в качестве эксперимента нанесет удар по этому объекту.Президент также заметил, что в настоящее время на боевом дежурстве в Румынии и Польше находятся 24 новые ракеты системы ПРО. В Румынии имеется модификация "Стандарт-3" с дальностью 300 км и высотой от 80 до 250 км, а Польша обладает более грозным оружием с дальностью перехвата 1000 км и высотой 500 км.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703159.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853702842_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2623095d0fa43f0f337b85fea778e225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
13:11 19.12.2024
 
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"

Путин предложил западным экспертам найти цель для поражения "Орешником" в Киеве

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Киеве. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии.
"Пусть они (западные эксперты - ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века", — отметил глава государства.
По словам росийского лидера, западным экспертам необходимо обозначить объект в Киеве, где будут сосредоточены силы ПРО и ПВО западных союзников, а российская сторона в качестве эксперимента нанесет удар по этому объекту.
Президент также заметил, что в настоящее время на боевом дежурстве в Румынии и Польше находятся 24 новые ракеты системы ПРО. В Румынии имеется модификация "Стандарт-3" с дальностью 300 км и высотой от 80 до 250 км, а Польша обладает более грозным оружием с дальностью перехвата 1000 км и высотой 500 км.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"
13:03
 
ВооруженияРОССИЯВладимир Путин"Орешник"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала