https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853703473.html

Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"

Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника" - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"

Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:11+0300

2024-12-19T13:11+0300

2024-12-19T13:11+0300

вооружения

россия

владимир путин

"орешник"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853702842_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_f76cf822bc0ef903788ac90c4c17b265.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Киеве. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии."Пусть они (западные эксперты - ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века", — отметил глава государства.По словам росийского лидера, западным экспертам необходимо обозначить объект в Киеве, где будут сосредоточены силы ПРО и ПВО западных союзников, а российская сторона в качестве эксперимента нанесет удар по этому объекту.Президент также заметил, что в настоящее время на боевом дежурстве в Румынии и Польше находятся 24 новые ракеты системы ПРО. В Румынии имеется модификация "Стандарт-3" с дальностью 300 км и высотой от 80 до 250 км, а Польша обладает более грозным оружием с дальностью перехвата 1000 км и высотой 500 км.

https://1prime.ru/20241219/putin-853703159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, "орешник"