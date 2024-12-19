https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853703473.html
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника" - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:11+0300
2024-12-19T13:11+0300
2024-12-19T13:11+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Киеве. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии."Пусть они (западные эксперты - ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века", — отметил глава государства.По словам росийского лидера, западным экспертам необходимо обозначить объект в Киеве, где будут сосредоточены силы ПРО и ПВО западных союзников, а российская сторона в качестве эксперимента нанесет удар по этому объекту.Президент также заметил, что в настоящее время на боевом дежурстве в Румынии и Польше находятся 24 новые ракеты системы ПРО. В Румынии имеется модификация "Стандарт-3" с дальностью 300 км и высотой от 80 до 250 км, а Польша обладает более грозным оружием с дальностью перехвата 1000 км и высотой 500 км.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703159.html
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россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
Путин предложил западным экспертам найти цель для поражения "Орешником" в Киеве
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил западным экспертам провести технологический эксперимент с использованием новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Киеве. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии.
"Пусть они (западные эксперты - ред.) предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, провести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль двадцать первого века", — отметил глава государства.
По словам росийского лидера, западным экспертам необходимо обозначить объект в Киеве, где будут сосредоточены силы ПРО и ПВО западных союзников, а российская сторона в качестве эксперимента нанесет удар по этому объекту.
Президент также заметил, что в настоящее время на боевом дежурстве в Румынии и Польше находятся 24 новые ракеты системы ПРО. В Румынии имеется модификация "Стандарт-3" с дальностью 300 км и высотой от 80 до 250 км, а Польша обладает более грозным оружием с дальностью перехвата 1000 км и высотой 500 км.
Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"