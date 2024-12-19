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Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве - 19.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853722792.html
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве
Технологическую дуэль между гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник" и западными средствами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте. Такое... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:33+0300
2024-12-19T19:38+0300
вооружения
владимир путин
"орешник"
пво
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Технологическую дуэль между гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник" и западными средствами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с тележурналистом, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Можно и в другом месте", - отметил глава государства, комментируя вопрос, почему на прямой линии он предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным средствами ПВО именно в Киеве.В ходе прямой линии глава государства рассказал, что лично участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса "Орешник" и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить эту ракету у противника не существует. В этом контексте президент вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях "Орешника". Для этого западным экспертам было предложено выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попытаться перехватить удар.
https://1prime.ru/20241219/oreshnik-853703473.html
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владимир путин, "орешник", пво
Вооружения, Владимир Путин, "Орешник", ПВО
19:33 19.12.2024 (обновлено: 19:38 19.12.2024)
 
Путин: дуэль "Орешника" с ПВО можно провести не только в Киеве

Путин: дуэль с "Орешником" можно провести не только в Киеве, но и в другом месте

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Технологическую дуэль между гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник" и западными средствами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с тележурналистом, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
"Можно и в другом месте", - отметил глава государства, комментируя вопрос, почему на прямой линии он предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным средствами ПВО именно в Киеве.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин предложил западным экспертам обозначить цель в Киеве для "Орешника"
13:11
В ходе прямой линии глава государства рассказал, что лично участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса "Орешник" и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить эту ракету у противника не существует. В этом контексте президент вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях "Орешника". Для этого западным экспертам было предложено выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попытаться перехватить удар.
 
ВооруженияВладимир Путин"Орешник"ПВО
 
 
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