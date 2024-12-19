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В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД
В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон, увеличивающий штрафы за нарушение... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:34+0300
2024-12-19T09:34+0300
россия
совет федерации
пдд
дорожные штрафы
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД), а также уменьшающего до 25% скидку на оплату этих штрафов. Так, закон увеличивает штрафы за нарушение самой популярной категории ПДД — превышение скорости. За превышение скорости выше допустимой на величину от 20 до 40 км/ч граждане будут вынуждены заплатить штраф в размере 750 рублей (сейчас 500 рублей). За превышение установленной скорости движения ТС на величину от 40 до 60 км/ч штраф составит от 1500 до 2000 рублей (сейчас от 1 до 1,5 тысяч), а за превышение от 60 до 80 км/ч — от 3000 до 3750 рублей (сейчас от 2000 до 2500 рублей). Если же скорость была превышена на величину более 80 км/ч, то штраф составит 7500 рублей (сейчас 5000 рублей). Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней). Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. За выезд на встречную полосу штраф также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1,5 до 2,25 тысяч рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с одной до полутора тысяч рублей. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей, штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, возрастет с 500 до 750 рублей, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
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россия, совет федерации, пдд, дорожные штрафы
РОССИЯ, Совет Федерации, ПДД, дорожные штрафы
09:34 19.12.2024
 
В Совфеде одобрили увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД

Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за отдельные нарушения ПДД

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД), а также уменьшающего до 25% скидку на оплату этих штрафов.
Так, закон увеличивает штрафы за нарушение самой популярной категории ПДД — превышение скорости. За превышение скорости выше допустимой на величину от 20 до 40 км/ч граждане будут вынуждены заплатить штраф в размере 750 рублей (сейчас 500 рублей). За превышение установленной скорости движения ТС на величину от 40 до 60 км/ч штраф составит от 1500 до 2000 рублей (сейчас от 1 до 1,5 тысяч), а за превышение от 60 до 80 км/ч — от 3000 до 3750 рублей (сейчас от 2000 до 2500 рублей). Если же скорость была превышена на величину более 80 км/ч, то штраф составит 7500 рублей (сейчас 5000 рублей).
Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней).
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Госдума увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД с 1 января
12 декабря, 13:57
Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.
За выезд на встречную полосу штраф также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1,5 до 2,25 тысяч рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с одной до полутора тысяч рублей.
За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей, штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, возрастет с 500 до 750 рублей, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
 
РОССИЯСовет ФедерацииПДДдорожные штрафы
 
 
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