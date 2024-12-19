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Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной
Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной
Российская сторона готова к переговорам и компромиссам с Украиной, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:03+0300
2024-12-19T14:03+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская сторона готова к переговорам и компромиссам с Украиной, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров", — отметил президент.Путин подчеркнул, что что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взывал к тому, чтобы Украина продолжала воевать в 2022 году до последнего украинца.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
14:03 19.12.2024
 
Путин заявил о готовности России к переговорам и компромиссу с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам и компромиссу с Украиной

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская сторона готова к переговорам и компромиссам с Украиной, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.
"Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взывал к тому, чтобы Украина продолжала воевать в 2022 году до последнего украинца.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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