https://1prime.ru/20241219/perevozki-853698513.html

"ЮТэйр" в январе-ноябре увеличил перевозки самолетами на 5,5%

"ЮТэйр" в январе-ноябре увеличил перевозки самолетами на 5,5% - 19.12.2024, ПРАЙМ

"ЮТэйр" в январе-ноябре увеличил перевозки самолетами на 5,5%

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-ноябрь 2024 года увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T11:46+0300

2024-12-19T11:46+0300

2024-12-19T11:46+0300

россия

ютэйр

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за январь-ноябрь 2024 года увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 5,9 миллиона человек, сообщила компания. "За 11 месяцев 2024 года группа "ЮТэйр" перевезла 6 534 220 пассажиров, из них - 5 907 275 человек на самолетах, 626 945 - на вертолетах. На самолетах группы пассажиропоток вырос на 5,5% к аналогичному периоду 2023 года", - говорится в сообщении. Внутри страны "ЮТэйр" за отчетный период перевезла самолетами 4,4 миллиона человек, что больше на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За рубеж - 1,5 миллионов человек (+16,5%). Кроме того, на самолетах группы было перевезено 13,9 тысячи тонн грузов (+6,4%) и 2,8 тысячи тонн почты (+131,8%). Производственный налет составил 147 тысяч часов. На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года. Было перевезено 64,8 тысячи тонн грузов. Производственный налет составил почти 105 тысяч часов. В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

https://1prime.ru/20241212/aviakompaniya-853516957.html

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россия, ютэйр