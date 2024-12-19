https://1prime.ru/20241219/peskov-853694853.html
Песков ответил на вопрос о связанных со СВО обращениях к прямой линии
Песков ответил на вопрос о связанных со СВО обращениях к прямой линии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о связанных со СВО обращениях к прямой линии
Поступившие к прямой линии российского президента Владимира Путина вопросы, касающиеся спецоперации и обеспечения бойцов и их семей, будут тщательно... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:32+0300
2024-12-19T09:32+0300
2024-12-19T09:55+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Поступившие к прямой линии российского президента Владимира Путина вопросы, касающиеся спецоперации и обеспечения бойцов и их семей, будут тщательно анализироваться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью Первому каналу.В четверг 19 декабря состоится прямая линия Владимира Путина. В 12 мск выйдет в эфир программа "Итоги года с Владимиром Путиным". По последним подсчетам, количество обращений превысило отметку в два миллиона. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20241219/putin-853694733.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
Песков ответил на вопрос о связанных со СВО обращениях к прямой линии
Песков: вопросы россиян на прямую линию, связанные с СВО, проанализируют
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Поступившие к прямой линии российского президента Владимира Путина вопросы, касающиеся спецоперации и обеспечения бойцов и их семей, будут тщательно анализироваться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться", - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью Первому каналу.
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
В четверг 19 декабря состоится прямая линия Владимира Путина. В 12 мск выйдет в эфир программа "Итоги года с Владимиром Путиным". По последним подсчетам, количество обращений превысило отметку в два миллиона.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.