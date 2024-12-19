https://1prime.ru/20241219/poezd-853677213.html

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс - 19.12.2024, ПРАЙМ

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс

Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T00:21+0300

2024-12-19T00:21+0300

2024-12-19T00:21+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853677213.jpg?1734556888

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщал холдинг РЖД, обычно он будет ходить с Ленинградского вокзала Москвы ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Однако в первый рейс "Аврора" стартует в четверг в 13.50. В составе вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, купе со специализированным купе для маломобильных пассажиров и вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором. Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд