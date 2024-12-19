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Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс
Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс - 19.12.2024, ПРАЙМ
Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс
Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T00:21+0300
2024-12-19T00:21+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщал холдинг РЖД, обычно он будет ходить с Ленинградского вокзала Москвы ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Однако в первый рейс "Аврора" стартует в четверг в 13.50. В составе вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, купе со специализированным купе для маломобильных пассажиров и вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором. Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
00:21 19.12.2024
 
Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс

Новый скоростной поезд "Аврора" отправится в первый рейс между Москвой и Петербургом

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Новый двухэтажный скоростной поезд "Аврора" в четверг отправится в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом.
Как сообщал холдинг РЖД, обычно он будет ходить с Ленинградского вокзала Москвы ежесуточно дважды в день по "зеркальному" расписанию из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Однако в первый рейс "Аврора" стартует в четверг в 13.50.
В составе вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, вагон СВ, купе со специализированным купе для маломобильных пассажиров и вагон-бистро. Схемой поезда предусмотрено 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров.
Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB.
Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.
Поезд "Аврора" ранее курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
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