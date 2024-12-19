https://1prime.ru/20241219/poezd-853690876.html

При столкновении поездов в Мурманске пострадал 31 человек

При столкновении поездов в Мурманске пострадал 31 человек - 19.12.2024, ПРАЙМ

При столкновении поездов в Мурманске пострадал 31 человек

Из-за ЧП с поездом Мурманск – Санкт-Петербург, по уточненной информации, пострадал 31 человек, из них пятеро детей, сообщается в официальном новостном канале... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T08:21+0300

2024-12-19T08:21+0300

2024-12-19T08:21+0300

происшествия

россия

ржд

столкновение поездов

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Из-за ЧП с поездом Мурманск – Санкт-Петербург, по уточненной информации, пострадал 31 человек, из них пятеро детей, сообщается в официальном новостном канале РЖД. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Железнодорожники работают над восстановлением движения на участке. "По уточнённой информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Погибших – двое. К сожалению, в больнице скончался ещё один пассажир", - говорится в сообщении. В компании принесли соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что сделают все, чтобы оказать их семьям необходимую поддержку. "Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2 миллиона 200 тысяч рублей. Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании "СОГАЗ". Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона 8-800-333-08-88", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241218/poezd-853670282.html

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россия, ржд, столкновение поездов