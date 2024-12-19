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В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда
В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:41+0300
2024-12-19T09:41+0300
происшествия
россия
столкновение поездов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По информации следствия, в рамках уголовного дела о данном инциденте было задержано руководство грузового поезда. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек, согласно части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Событие произошло 18 декабря на железнодорожной станции Княжая, когда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом маршрутом "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате инцидента произошло сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. Два пассажира погибли от полученных травм, а остальные были госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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россия, столкновение поездов
Происшествия, РОССИЯ, столкновение поездов
09:41 19.12.2024
 
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда

СК: после столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

© Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По информации следствия, в рамках уголовного дела о данном инциденте было задержано руководство грузового поезда. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек, согласно части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
Событие произошло 18 декабря на железнодорожной станции Княжая, когда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом маршрутом "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате инцидента произошло сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. Два пассажира погибли от полученных травм, а остальные были госпитализированы с различными травмами.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
При столкновении поездов в Мурманске пострадал 31 человек
08:21
 
ПроисшествияРОССИЯстолкновение поездов
 
 
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