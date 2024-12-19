https://1prime.ru/20241219/poezd-853695519.html

В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда

В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 19.12.2024, ПРАЙМ

В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда

В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:41+0300

2024-12-19T09:41+0300

2024-12-19T09:41+0300

происшествия

россия

столкновение поездов

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По информации следствия, в рамках уголовного дела о данном инциденте было задержано руководство грузового поезда. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек, согласно части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Событие произошло 18 декабря на железнодорожной станции Княжая, когда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом маршрутом "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате инцидента произошло сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. Два пассажира погибли от полученных травм, а остальные были госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

https://1prime.ru/20241219/poezd-853690876.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, столкновение поездов