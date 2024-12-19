https://1prime.ru/20241219/poezd-853695519.html
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда
В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:41+0300
2024-12-19T09:41+0300
2024-12-19T09:41+0300
происшествия
россия
столкновение поездов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853695371_23:0:1644:912_1920x0_80_0_0_40d13bb62a607ec9710300b2675594e3.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По информации следствия, в рамках уголовного дела о данном инциденте было задержано руководство грузового поезда. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек, согласно части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Событие произошло 18 декабря на железнодорожной станции Княжая, когда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом маршрутом "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате инцидента произошло сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. Два пассажира погибли от полученных травм, а остальные были госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
https://1prime.ru/20241219/poezd-853690876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853695371_225:0:1441:912_1920x0_80_0_0_910735d0b57096492372619ffd395ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, столкновение поездов
Происшествия, РОССИЯ, столкновение поездов
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда
СК: после столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В Мурманской области был задержан машинист грузового поезда, который столкнулся с пассажирским, согласно сообщениям в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По информации следствия, в рамках уголовного дела о данном инциденте было задержано руководство грузового поезда. Машинист подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек, согласно части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.
Событие произошло 18 декабря на железнодорожной станции Княжая, когда грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом маршрутом "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате инцидента произошло сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. Два пассажира погибли от полученных травм, а остальные были госпитализированы с различными травмами.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
При столкновении поездов в Мурманске пострадал 31 человек