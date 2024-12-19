https://1prime.ru/20241219/poezd-853697169.html
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области - 19.12.2024, ПРАЙМ
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области
Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:53+0300
2024-12-19T10:53+0300
2024-12-19T10:53+0300
происшествия
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853690728_0:26:972:573_1920x0_80_0_0_a89a76bca6f38eae1a93a969d428eccd.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная причина столкновения - самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате этого произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли.
https://1prime.ru/20241219/poezd-853695519.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853690728_52:0:916:648_1920x0_80_0_0_933c2e7e91eb3721e40b66ac99fd73e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд
Происшествия, РОССИЯ, РЖД
Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области
Причиной ЧП с поездами могло стать самопроизвольное движение грузового состава
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительная причина столкновения - самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате этого произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли.
В Мурманской области задержали машиниста столкнувшегося грузового поезда