https://1prime.ru/20241219/poezd-853697169.html

Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области

Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области - 19.12.2024, ПРАЙМ

Названа возможная причина ЧП с поездами в Мурманской области

Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T10:53+0300

2024-12-19T10:53+0300

2024-12-19T10:53+0300

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная причина столкновения - самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате этого произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли.

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