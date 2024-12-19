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Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-2 на Камчатке - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-2 на Камчатке
Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-2 на Камчатке - 19.12.2024, ПРАЙМ
Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-2 на Камчатке
Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T06:32+0300
2024-12-19T06:32+0300
общество
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 по камчатскому времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в поселок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении. Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик. В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что по предварительным данным на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
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40
192
40
общество , камчатский край
Общество , Камчатский край
06:32 19.12.2024
 
Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-2 на Камчатке

Прокуратура начала проверку после пропажи на севере Камчатки самолета Ан-2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня около 13.00 по камчатскому времени утеряна связь с воздушным судном Ан-2, следовавшим из села Мильково в поселок Оссора Камчатского края. В установленное время в пункт назначения судно не прибыло. Организованы спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик.
В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что по предварительным данным на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
 
ОбществоКамчатский край
 
 
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