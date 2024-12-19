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Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, отметил президент страны в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:39+0300
2024-12-19T15:50+0300
экономика
россия
пшеница
зерно
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, отметил президент страны в рамках ежегодной прямой линии."Мы входим в число трех крупнейших экспортеров на продовольственный рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире", — подчеркнул глава государства.Ко всему прочему, ожидается, что в 2024 году страна соберет 130 миллионов тонн зерна, что считается очень большим урожаем. Он отметил, что хотя в прошлом году был установлен рекордный урожай в 148 миллионов тонн зерна, текущий прогноз также является высоким.Путин подчеркнул, что страна уже на протяжении 10 лет стабильно собирает более 100 миллионов тонн зерна.В октябре вице-премьер России Дмитрий Патрушев также объявил прогноз по урожаю зерна, который составляет 130 миллионов тонн, включая 83 миллиона тонн пшеницы.
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россия, пшеница, зерно
Экономика, РОССИЯ, Пшеница, зерно
15:39 19.12.2024 (обновлено: 15:50 19.12.2024)
 
Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, заявил Путин

Путин: Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, отметил президент страны в рамках ежегодной прямой линии.
"Мы входим в число трех крупнейших экспортеров на продовольственный рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире", — подчеркнул глава государства.
Ко всему прочему, ожидается, что в 2024 году страна соберет 130 миллионов тонн зерна, что считается очень большим урожаем. Он отметил, что хотя в прошлом году был установлен рекордный урожай в 148 миллионов тонн зерна, текущий прогноз также является высоким.
Путин подчеркнул, что страна уже на протяжении 10 лет стабильно собирает более 100 миллионов тонн зерна.
В октябре вице-премьер России Дмитрий Патрушев также объявил прогноз по урожаю зерна, который составляет 130 миллионов тонн, включая 83 миллиона тонн пшеницы.
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ЭкономикаРОССИЯПшеницазерно
 
 
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