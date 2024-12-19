https://1prime.ru/20241219/putin-853694733.html

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов - 19.12.2024, ПРАЙМ

На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов

Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:23+0300

2024-12-19T09:23+0300

2024-12-19T09:23+0300

россия

владимир путин

"прямая линия" президента рф

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.

https://1prime.ru/20241218/zhurnalisty-853673609.html

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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф