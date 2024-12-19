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На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов - 19.12.2024, ПРАЙМ
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На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов - 19.12.2024, ПРАЙМ
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов
Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:23+0300
2024-12-19T09:23+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
09:23 19.12.2024
 
На прямую линию Путина поступило более двух миллионов вопросов

"Россия 24": число обращений на прямую линию Путина превысило два миллиона

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию президента России Владимира Путина превысило 2 миллиона, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.
Согласно приведенной на "России 24" статистике, к 9.00 по московскому времени к прямой линии поступило 2 003 165 вопросов. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
Вчера, 19:29
 
РОССИЯВладимир Путин"Прямая линия" президента РФ
 
 
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