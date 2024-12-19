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Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
Инфляция в России - тревожный сигнал, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:20+0300
2024-12-19T12:29+0300
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
инфляция
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России - тревожный сигнал, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, таким тревожным сигналом является инфляция", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Накануне Росстат сообщил, что с начала года цены выросли на 9,14%. Это более чем в два раза превышает цель в 4% годовых. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, тормозной путь до этой цели займет весь 2025 год и захватит 2026 год. По ее словам, бороться с инфляцией необходимо, поскольку при высоких цифрах экономический рост может быть неустойчивым. Снижение ключевой ставки в этой ситуации будет воспринято, как неспособность обуздать инфляцию, что приведет к ее дальнейшему ускорению и падению рубля, добавила она.
https://1prime.ru/20241219/stavka-853671159.html
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, инфляция
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, инфляция
12:20 19.12.2024 (обновлено: 12:29 19.12.2024)
 
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом

Путин: Инфляция в России является тревожным сигналом

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГречневая крупа на столе
Гречневая крупа на столе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России - тревожный сигнал, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, таким тревожным сигналом является инфляция", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Накануне Росстат сообщил, что с начала года цены выросли на 9,14%. Это более чем в два раза превышает цель в 4% годовых.
По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, тормозной путь до этой цели займет весь 2025 год и захватит 2026 год. По ее словам, бороться с инфляцией необходимо, поскольку при высоких цифрах экономический рост может быть неустойчивым.
Снижение ключевой ставки в этой ситуации будет воспринято, как неспособность обуздать инфляцию, что приведет к ее дальнейшему ускорению и падению рубля, добавила она.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
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Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиныминфляция
 
 
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