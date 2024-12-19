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Экономика России выросла на восемь процентов за два года, заявил Путин

Экономика России выросла на восемь процентов за два года, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Экономика России выросла на восемь процентов за два года, заявил Путин

Российская экономика за два года выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в еврозоне - всего лишь 1%, заявил президент... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:21+0300

2024-12-19T12:21+0300

2024-12-19T12:43+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская экономика за два года выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в еврозоне - всего лишь 1%, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."За два года у нас рост экономики составил около 8%... В Штатах 5-6%, в Еврозоне - 1%. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии - 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%", — подчеркнул глава государства.Российский лидер также добавил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди европейских стран по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире. По данным МВФ, в этом году экономика России продемонстрирует самые высокие темпы роста ВВП среди крупнейших европейских стран - на уровне 3,6%.Минэкономразвития ожидает, что рост будет еще более высоким - 3,9%. В прошлом году Россия обогнала Германию по объему экономики, а в этом году она обошла Японию. Впереди России по объему экономики по паритету покупательной способности остались только Китай, США и Индия, заметил глава государства.Путин также подчеркнул необходимость сохранения достигнутых темпов и качества экономики России, а также потребовал изменения ее качества. Кроме того, ситуация в российской экономике в целом является стабильной и надежной, ожидается, что рост ВВП составит 2-2,5% к 2025 году.Президент также подчеркнул, что Россия не должна успокаиваться, несмотря на застой в европейской экономике.

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россия, владимир путин