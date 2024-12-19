https://1prime.ru/20241219/putin-853701468.html

Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес

Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес

Уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес к развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:37+0300

2024-12-19T12:37+0300

2024-12-19T12:37+0300

владимир путин

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес к развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. "С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это - укрепление технологического суверенитета", - сказал глава государства в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.

https://1prime.ru/20241219/tseny-853701116.html

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владимир путин, бизнес, россия