https://1prime.ru/20241219/putin-853701468.html
Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес
Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес
Уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес к развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:37+0300
2024-12-19T12:37+0300
2024-12-19T12:37+0300
владимир путин
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес к развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. "С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это - укрепление технологического суверенитета", - сказал глава государства в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.
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владимир путин, бизнес, россия
Владимир Путин, Бизнес, РОССИЯ
Путин раскрыл влияние ухода иностранных компаний на российский бизнес
Путин: уход иностранных компаний из России подтолкнул российский бизнес
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России подтолкнул отечественный бизнес к развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это - укрепление технологического суверенитета", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Прием обращений продолжится вплоть до завершения эфира программы.
Путин объяснил рост цен в России