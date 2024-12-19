https://1prime.ru/20241219/putin-853702536.html

Ситуация в зоне СВО кардинально меняется, заявил Путин

Ситуация в зоне СВО кардинально меняется, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Ситуация в зоне СВО кардинально меняется, заявил Путин

Ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, российскийе войска продвигаются по всей линии фронта каждый день, заявил президент России Владимир Путин в... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:54+0300

2024-12-19T12:54+0300

2024-12-19T12:54+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, российскийе войска продвигаются по всей линии фронта каждый день, заявил президент России Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день", — подчеркнул президент.Глава государства также отметил, что российские военные ежедневно занимают квадратняе километры территорий. Кроме того, российская армия движется к решению своих первоочередных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции, резюмировал президент.

https://1prime.ru/20241219/peskov-853694853.html

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россия, владимир путин