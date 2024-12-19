https://1prime.ru/20241219/putin-853703159.html

Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"

Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник" - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"

Шансов легко сбить или ликвидировать новейшую ракетную систему "Орешник" у противника нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:03+0300

2024-12-19T13:03+0300

2024-12-19T13:04+0300

россия

владимир путин

"орешник"

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Шансов легко сбить или ликвидировать новейшую ракетную систему "Орешник" у противника нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. "У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты ("Орешник")", - сказал лидер государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.По его словам, "Орешник" - это современное оружие, в принятии решений по производству которого он самостоятельно принимал участие. Путин уточнил, что новые противоракеты, установленные в Румынии и Польше, не достанут до "Орешник",

https://1prime.ru/20241212/oreshnik-853521300.html

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россия, владимир путин, "орешник"