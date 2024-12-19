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Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"
Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник" - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"
Шансов легко сбить или ликвидировать новейшую ракетную систему "Орешник" у противника нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:03+0300
2024-12-19T13:03+0300
2024-12-19T13:04+0300
россия
владимир путин
"орешник"
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Шансов легко сбить или ликвидировать новейшую ракетную систему "Орешник" у противника нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. "У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты ("Орешник")", - сказал лидер государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.По его словам, "Орешник" - это современное оружие, в принятии решений по производству которого он самостоятельно принимал участие. Путин уточнил, что новые противоракеты, установленные в Румынии и Польше, не достанут до "Орешник",
https://1prime.ru/20241212/oreshnik-853521300.html
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россия, владимир путин, "орешник"
РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
Путин оценил шансы противника уничтожить "Орешник"
Путин: шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Шансов легко сбить или ликвидировать новейшую ракетную систему "Орешник" у противника нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
"У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты ("Орешник")", - сказал лидер государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, "Орешник" - это современное оружие, в принятии решений по производству которого он самостоятельно принимал участие.
Путин уточнил, что новые противоракеты, установленные в Румынии и Польше, не достанут до "Орешник",
Лукашенко поручил разместить комплекс "Орешник" в Белоруссии