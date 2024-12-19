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Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России
Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России
Недоработки при борьбе с инфляцией в России есть: по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:13+0300
2024-12-19T13:13+0300
россия
владимир путин
финансы
инфляция в россии
банк россии
правительство рф
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недоработки при борьбе с инфляцией в России есть: по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство - своевременно принимать отраслевые меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.. Он напомнил, что Банк России начал использовать такие инструменты летом. Накануне Росстат сообщил, что с начала года цены выросли на 9,14%. Это более чем в два раза превышает цель в 4% годовых. В ходе прямой линии Путин назвал такую инфляцию тревожным сигналом.Со стороны правительства было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, сделав акцент на развитии отдельных отраслей и производстве товаров массового спроса, добавил глава государства. Следовало бы принимать такие решения своевременно, добавил он.
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россия, владимир путин, финансы, инфляция в россии, банк россии, правительство рф
РОССИЯ, Владимир Путин, Финансы, инфляция в России, Банк России, Правительство РФ
13:13 19.12.2024
 
Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России

Путин: есть недоработки при борьбе с инфляцией в России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным"
Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недоработки при борьбе с инфляцией в России есть: по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство - своевременно принимать отраслевые меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией..
Он напомнил, что Банк России начал использовать такие инструменты летом.
Накануне Росстат сообщил, что с начала года цены выросли на 9,14%. Это более чем в два раза превышает цель в 4% годовых. В ходе прямой линии Путин назвал такую инфляцию тревожным сигналом.
Со стороны правительства было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, сделав акцент на развитии отдельных отраслей и производстве товаров массового спроса, добавил глава государства. Следовало бы принимать такие решения своевременно, добавил он.
Гречневая крупа на столе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
12:20
 
РОССИЯВладимир ПутинФинансыинфляция в РоссииБанк РоссииПравительство РФ
 
 
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