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Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России

Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России

Недоработки при борьбе с инфляцией в России есть: по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:13+0300

2024-12-19T13:13+0300

2024-12-19T13:13+0300

россия

владимир путин

финансы

инфляция в россии

банк россии

правительство рф

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недоработки при борьбе с инфляцией в России есть: по мнению ряда специалистов, Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, а правительство - своевременно принимать отраслевые меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.. Он напомнил, что Банк России начал использовать такие инструменты летом. Накануне Росстат сообщил, что с начала года цены выросли на 9,14%. Это более чем в два раза превышает цель в 4% годовых. В ходе прямой линии Путин назвал такую инфляцию тревожным сигналом.Со стороны правительства было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, сделав акцент на развитии отдельных отраслей и производстве товаров массового спроса, добавил глава государства. Следовало бы принимать такие решения своевременно, добавил он.

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россия, владимир путин, финансы, инфляция в россии, банк россии, правительство рф