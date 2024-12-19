https://1prime.ru/20241219/putin-853703731.html

Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин

Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин

Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:18+0300

2024-12-19T13:18+0300

2024-12-19T13:18+0300

политика

россия

белоруссия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853699738_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_20eb3009be84a98f58b6cda08936f9ef.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной прямой линии.По словам президента, российская сторона расценит любую угрозу в отношении Минска в качестве угрозы для самой себя."И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии", — подчеркнул российскйи лидер.Путин подчеркнул, что они работают в сотрудничестве с белорусским руководством и президентом страны Александром Лукашенко. Президент отметил, что это является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.

https://1prime.ru/20241213/soglasheniya-853555015.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, владимир путин