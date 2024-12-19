https://1prime.ru/20241219/putin-853703731.html
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:18+0300
2024-12-19T13:18+0300
2024-12-19T13:18+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной прямой линии.По словам президента, российская сторона расценит любую угрозу в отношении Минска в качестве угрозы для самой себя."И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии", — подчеркнул российскйи лидер.Путин подчеркнул, что они работают в сотрудничестве с белорусским руководством и президентом страны Александром Лукашенко. Президент отметил, что это является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.
https://1prime.ru/20241213/soglasheniya-853555015.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной прямой линии.
По словам президента, российская сторона расценит любую угрозу в отношении Минска в качестве угрозы для самой себя.
"И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии", — подчеркнул российскйи лидер.
Путин подчеркнул, что они работают в сотрудничестве с белорусским руководством и президентом страны Александром Лукашенко. Президент отметил, что это является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.
Россия и Белоруссия подписали ряд транспортных соглашений