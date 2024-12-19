https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html

Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением

Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:18+0300

2024-12-19T13:18+0300

2024-12-19T13:22+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России."Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он добавил, что перевод госкомпаний и органов дает толчок к развитию регионов России. Однако, по словам Путина, это сложный процесс.

https://1prime.ru/20241219/putin-853700108.html

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россия, владимир путин