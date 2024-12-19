https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html
Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением
Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением
Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:18+0300
2024-12-19T13:18+0300
2024-12-19T13:22+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853575238_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_98581cd72ec3560819da2da3a093bde8.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России."Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он добавил, что перевод госкомпаний и органов дает толчок к развитию регионов России. Однако, по словам Путина, это сложный процесс.
https://1prime.ru/20241219/putin-853700108.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853575238_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_8732f4812862c9b64c87c390f7e40532.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал перевод госкомпаний в регионы правильным решением
Путин: власти будут работать над перемещением крупных компаний в другие регионы
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России.
"Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он добавил, что перевод госкомпаний и органов дает толчок к развитию регионов России. Однако, по словам Путина, это сложный процесс.
Экономика России выросла на восемь процентов за два года, заявил Путин