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Путин заявил о готовности к разговору с Трампом - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Российский президент Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и разговору с ним с любое... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:49+0300
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и разговору с ним с любое время."Я готов к этому (разговору – ред.) в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время он добавил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. Однако, по словам лидера государства, если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:49 19.12.2024 (обновлено: 13:50 19.12.2024)
 
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом

Путин: я готов к разговору и встрече с Трампом в любое время

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и разговору с ним с любое время.
"Я готов к этому (разговору – ред.) в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В то же время он добавил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. Однако, по словам лидера государства, если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Financial Times назвала Трампа человека года
11:21
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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