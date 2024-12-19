https://1prime.ru/20241219/putin-853705093.html

Путин заявил о готовности к разговору с Трампом

Путин заявил о готовности к разговору с Трампом - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о готовности к разговору с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и разговору с ним с любое... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:49+0300

2024-12-19T13:49+0300

2024-12-19T13:50+0300

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил о своей готовности провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и разговору с ним с любое время."Я готов к этому (разговору – ред.) в любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время он добавил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. Однако, по словам лидера государства, если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://1prime.ru/20241219/tramp-853697469.html

сша

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп