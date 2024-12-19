https://1prime.ru/20241219/putin-853705490.html

Путин рассказал о целях России в Сирии

Путин рассказал о целях России в Сирии - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о целях России в Сирии

Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы предотвратить создание террористического анклава, отметил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:55+0300

2024-12-19T13:55+0300

2024-12-19T14:09+0300

политика

россия

сирия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы предотвратить создание террористического анклава, отметил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", — подчеркнул Путин.По словам президента, ситуация в Сирии не является поражением для России, как ее расценивают западные журналисты.Российский лидер также отметил, что большинство стран Ближнего Востока заинтересовано в том, чтобы военные базы России в Сирии остались. Президент выразил надежду на установление мира и спокойствия в Сирии.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что российские базы в Сирии и влияние России на эту страну были предметом обсуждения на заседаниях. Несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.

https://1prime.ru/20241208/oon-853427041.html

сирия

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россия, сирия, владимир путин