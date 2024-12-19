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Путин рассказал о целях России в Сирии - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о целях России в Сирии
Путин рассказал о целях России в Сирии - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о целях России в Сирии
Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы предотвратить создание террористического анклава, отметил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:55+0300
2024-12-19T14:09+0300
политика
россия
сирия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы предотвратить создание террористического анклава, отметил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", — подчеркнул Путин.По словам президента, ситуация в Сирии не является поражением для России, как ее расценивают западные журналисты.Российский лидер также отметил, что большинство стран Ближнего Востока заинтересовано в том, чтобы военные базы России в Сирии остались. Президент выразил надежду на установление мира и спокойствия в Сирии.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что российские базы в Сирии и влияние России на эту страну были предметом обсуждения на заседаниях. Несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.
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россия, сирия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, Владимир Путин
13:55 19.12.2024 (обновлено: 14:09 19.12.2024)
 
Путин рассказал о целях России в Сирии

Путин: Россия пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия пришла в Сирию десять лет назад, чтобы предотвратить создание террористического анклава, отметил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.
"Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли", — подчеркнул Путин.
По словам президента, ситуация в Сирии не является поражением для России, как ее расценивают западные журналисты.
Российский лидер также отметил, что большинство стран Ближнего Востока заинтересовано в том, чтобы военные базы России в Сирии остались. Президент выразил надежду на установление мира и спокойствия в Сирии.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что российские базы в Сирии и влияние России на эту страну были предметом обсуждения на заседаниях. Несколько глав МИД ЕС заявили, что отказ от "российского влияния" должен стать условием для диалога с новыми сирийскими властями.
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 20:41
 
ПолитикаРОССИЯСИРИЯВладимир Путин
 
 
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