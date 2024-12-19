https://1prime.ru/20241219/putin-853705791.html

Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран

Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из приоритетных задач для России и ряда других государств. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T14:00+0300

2024-12-19T14:00+0300

2024-12-19T14:01+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_3a8eb241a665104ab6fb7a8089271fc8.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из приоритетных задач для России и ряда других государств. Он подчеркнул, что этот вопрос имеет критическое значение. "Это чрезвычайно важный вопрос. Он является ключевым, как для России, так и для многих стран мира," — отметил президент во время прямой линии. Путин также привел статистику, подчеркивающую снижение рождаемости: "Во времена Советского Союза уровень рождаемости составлял 2%. Некоторое время назад этот показатель достигал 1,7%, но, к сожалению, сейчас он упал до 1,41%. Это крайне низкий уровень," — заявил он. Прямая линия с Путиным, в которой совмещены пресс-конференция и отчетный формат, прошла в четверг. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень, и к ее старту поступило более 2,2 миллиона обращений. Для их обработки впервые была использована нейросеть GigaChat от "Сбера".

https://1prime.ru/20241219/suverenitet-853700702.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин