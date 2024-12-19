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Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран
Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран
Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из приоритетных задач для России и ряда других государств. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:00+0300
2024-12-19T14:01+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из приоритетных задач для России и ряда других государств. Он подчеркнул, что этот вопрос имеет критическое значение. "Это чрезвычайно важный вопрос. Он является ключевым, как для России, так и для многих стран мира," — отметил президент во время прямой линии. Путин также привел статистику, подчеркивающую снижение рождаемости: "Во времена Советского Союза уровень рождаемости составлял 2%. Некоторое время назад этот показатель достигал 1,7%, но, к сожалению, сейчас он упал до 1,41%. Это крайне низкий уровень," — заявил он. Прямая линия с Путиным, в которой совмещены пресс-конференция и отчетный формат, прошла в четверг. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень, и к ее старту поступило более 2,2 миллиона обращений. Для их обработки впервые была использована нейросеть GigaChat от "Сбера".
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
14:00 19.12.2024 (обновлено: 14:01 19.12.2024)
 
Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран

Путин: вопрос демографии является одним из ключевых для России и многих стран

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Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил демографическую проблему как одну из приоритетных задач для России и ряда других государств.
Он подчеркнул, что этот вопрос имеет критическое значение. "Это чрезвычайно важный вопрос. Он является ключевым, как для России, так и для многих стран мира," — отметил президент во время прямой линии.
Путин также привел статистику, подчеркивающую снижение рождаемости: "Во времена Советского Союза уровень рождаемости составлял 2%. Некоторое время назад этот показатель достигал 1,7%, но, к сожалению, сейчас он упал до 1,41%. Это крайне низкий уровень," — заявил он.
Прямая линия с Путиным, в которой совмещены пресс-конференция и отчетный формат, прошла в четверг. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень, и к ее старту поступило более 2,2 миллиона обращений. Для их обработки впервые была использована нейросеть GigaChat от "Сбера".
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