Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал острым миграционный вопрос в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241219/putin-853708260.html
Путин назвал острым миграционный вопрос в России
Путин назвал острым миграционный вопрос в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал острым миграционный вопрос в России
Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:30+0300
2024-12-19T14:37+0300
россия
мвд
миграция
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/25/763532567_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_6a29500f31ad36cbc7e21896922924b1.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. "Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал российский лидер в холе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время отмечается, что Путин призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, а также создавать для этого отдельные центры. По его словам, российское правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в стране.Путин добавил, что Россия постоянно находится в поиске новых квалифицированных специалистов.Глава государства сообщил, что мигранты, которые работают в России, должны уважать ее традиции, за этим должны следить правоохранительные органы.
https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/25/763532567_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_4389bc5ef2b63ac0a5c9c736064b7439.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мвд, миграция, владимир путин
РОССИЯ, МВД, миграция, Владимир Путин
14:30 19.12.2024 (обновлено: 14:37 19.12.2024)
 
Путин назвал острым миграционный вопрос в России

Путин: миграционный вопрос в России очень чувствительный и острый

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкРейд ФМС по выявлению нелегальных иммигрантов
Рейд ФМС по выявлению нелегальных иммигрантов - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
"Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал российский лидер в холе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В то же время отмечается, что Путин призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, а также создавать для этого отдельные центры. По его словам, российское правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в стране.
Путин добавил, что Россия постоянно находится в поиске новых квалифицированных специалистов.
Глава государства сообщил, что мигранты, которые работают в России, должны уважать ее традиции, за этим должны следить правоохранительные органы.
Вид на жительство иностранного гражданина - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему
10 ноября, 15:35
 
РОССИЯМВДмиграцияВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала