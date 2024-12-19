https://1prime.ru/20241219/putin-853708260.html
Путин назвал острым миграционный вопрос в России
Путин назвал острым миграционный вопрос в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал острым миграционный вопрос в России
Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:30+0300
2024-12-19T14:30+0300
2024-12-19T14:37+0300
россия
мвд
миграция
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. "Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал российский лидер в холе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.В то же время отмечается, что Путин призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, а также создавать для этого отдельные центры. По его словам, российское правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в стране.Путин добавил, что Россия постоянно находится в поиске новых квалифицированных специалистов.Глава государства сообщил, что мигранты, которые работают в России, должны уважать ее традиции, за этим должны следить правоохранительные органы.
https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html
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россия, мвд, миграция, владимир путин
РОССИЯ, МВД, миграция, Владимир Путин
Путин назвал острым миграционный вопрос в России
Путин: миграционный вопрос в России очень чувствительный и острый
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Миграционный вопрос в России является очень чувствительным и острым. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
"Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым", - сказал российский лидер в холе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В то же время отмечается, что Путин призвал укреплять миграционную работу в рамках МВД, а также создавать для этого отдельные центры. По его словам, российское правительство должно уделить больше внимания вопросам миграции в стране.
Путин добавил, что Россия постоянно находится в поиске новых квалифицированных специалистов.
Глава государства сообщил, что мигранты, которые работают в России, должны уважать ее традиции, за этим должны следить правоохранительные органы.
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