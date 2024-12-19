https://1prime.ru/20241219/putin-853709921.html

Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин

Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин

Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T14:58+0300

2024-12-19T14:58+0300

2024-12-19T14:58+0300

россия

интернет

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии."У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что никаких сбоев в этом процессе не будет и план будет выполнен.

https://1prime.ru/20241016/moshennichestvo-852207306.html

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россия, интернет, владимир путин