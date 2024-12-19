https://1prime.ru/20241219/putin-853709921.html
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин
Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:58+0300
2024-12-19T14:58+0300
2024-12-19T14:58+0300
россия
интернет
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии."У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что никаких сбоев в этом процессе не будет и план будет выполнен.
https://1prime.ru/20241016/moshennichestvo-852207306.html
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россия, интернет, владимир путин
РОССИЯ, интернет, Владимир Путин
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин
Путин: скоростной интернет в России будет развиваться
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.
"У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее", — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что никаких сбоев в этом процессе не будет и план будет выполнен.
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