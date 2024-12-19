Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241219/putin-853709921.html
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин
Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:58+0300
2024-12-19T14:58+0300
россия
интернет
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709241_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_5cfb4ab3e3c8eaf5b229046424e475a3.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии."У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что никаких сбоев в этом процессе не будет и план будет выполнен.
https://1prime.ru/20241016/moshennichestvo-852207306.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853709241_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a013e7501b60cad99a70f8c0215e6622.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, интернет, владимир путин
РОССИЯ, интернет, Владимир Путин
14:58 19.12.2024
 
Скоростной интернет в России будет развиваться, заявил Путин

Путин: скоростной интернет в России будет развиваться

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Развитие высокоскоростного интернета в стране, включая использование спутниковых группировок, будет продолжаться без сбоев. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.
"У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее", — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что никаких сбоев в этом процессе не будет и план будет выполнен.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
Правительство и ЦБ подготовят законопроект против мошенничества в интернете
16 октября, 13:50
 
РОССИЯинтернетВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала