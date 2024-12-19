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Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
России понятны устремления противника. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:20+0300
2024-12-19T15:20+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. России понятны устремления противника. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время прямой линии.Таким образом российский лидер ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. "Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал глава государства.В то же время он добавил, что специальные службы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов.Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве.
https://1prime.ru/20241218/kirillov-853670401.html
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
15:20 19.12.2024
 
Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Путин: России понятны устремления противника

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. России понятны устремления противника. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время прямой линии.
Таким образом российский лидер ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал глава государства.
В то же время он добавил, что специальные службы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов.
Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве.
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