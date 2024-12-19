https://1prime.ru/20241219/putin-853711240.html

Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

России понятны устремления противника. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:20+0300

2024-12-19T15:20+0300

2024-12-19T15:20+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. России понятны устремления противника. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время прямой линии.Таким образом российский лидер ответил на вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. "Эти попытки, они не первые, они известны, устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство (Дарьи) Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", – сказал глава государства.В то же время он добавил, что специальные службы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов.Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве.

https://1prime.ru/20241218/kirillov-853670401.html

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россия, владимир путин