https://1prime.ru/20241219/putin-853711997.html

Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России

Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:43+0300

2024-12-19T15:43+0300

2024-12-19T15:54+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/50/841505006_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_3c65a2cfb7117cd625006e5d05aa86fd.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Российский лидер также отметил, что у России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве.В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что в России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна (в бункерном весе). Ранее он отмечал, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых (в чистом весе), что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.

https://1prime.ru/20241002/urozhay-851909311.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин