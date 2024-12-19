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Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России
Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России
Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:43+0300
2024-12-19T15:54+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Российский лидер также отметил, что у России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве.В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что в России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна (в бункерном весе). Ранее он отмечал, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых (в чистом весе), что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
15:43 19.12.2024 (обновлено: 15:54 19.12.2024)
 
Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей России

Путин: сельское хозяйство - это одна из ключевых отраслей России

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТранспортировка мешков с азотными удобрениями
Транспортировка мешков с азотными удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики России, не может не радовать то, что происходит в отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
"Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Российский лидер также отметил, что у России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве.
В середине ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что в России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна (в бункерном весе). Ранее он отмечал, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых (в чистом весе), что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.
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