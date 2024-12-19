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Путин назвал западную страну, в которой "есть симпатия к России" - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал западную страну, в которой "есть симпатия к России"
Путин назвал западную страну, в которой "есть симпатия к России" - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал западную страну, в которой "есть симпатия к России"
Симпатия к Российской Федерации сегодня наблюдается в итальянском обществе, как и в России испытывают симпатию к Италии, отметил президент РФ Владимир Путин в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:47+0300
2024-12-19T15:56+0300
владимир путин
отношения
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Симпатия к Российской Федерации сегодня наблюдается в итальянском обществе, как и в России испытывают симпатию к Италии, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. "Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, - сказал глава государства, - так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00
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владимир путин, отношения
Владимир Путин, отношения
15:47 19.12.2024 (обновлено: 15:56 19.12.2024)
 
Путин назвал западную страну, в которой "есть симпатия к России"

Путин: в итальянском обществе сейчас есть симпатия к России, мы чувствуем это

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Симпатия к Российской Федерации сегодня наблюдается в итальянском обществе, как и в России испытывают симпатию к Италии, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, - сказал глава государства, - так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии".
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 20:08
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00
 
Владимир Путинотношения
 
 
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