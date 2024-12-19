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Путин назвал лидеров, с которыми ему было особенно интересно общаться
Путин назвал лидеров, с которыми ему было особенно интересно общаться - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал лидеров, с которыми ему было особенно интересно общаться
Президент Российской Федерации Владимир Путин перечислил политиков, с которыми ему было интересно общаться, и которые внесли вклад в развитие отношений с... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:21+0300
2024-12-19T16:21+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин перечислил политиков, с которыми ему было интересно общаться, и которые внесли вклад в развитие отношений с Россией.Первым в их числе российский лидер назвал канцлера Германии Гельмута Коля, с которым у него были регулярные контакты "на протяжении достаточно длительного времени". По словам президента, Коль многое сделал для своей родины, для немцев и был крупным мировым политиком.В то же время Путин упомянул экс-президента Франции Жаке Шираке, назвав его энциклопедистом, знающего обо всем и имеющего по любому вопросу свое мнение. При этом президент России подчеркнул, что Ширак "был очень корректным, галантным человеком", у которого он "многому научился".По словам Путина, много для развития отношений между Россией и Китаем сделал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.Подытоживая, российский президент отметил, что все названные им лидеры "внесли очень существенный вклад в развитие двухсторонних отношений и в мировую политику - с ними было интересно".Также Путин в ходе прямой линии рассказал о дружеских отношениях с лидерами Китая, Индии."У меня и сейчас много в Азии... дружеских отношений, и с Китаем, и с Индией. У меня очень теплые отношения с премьер-министром Индии. Есть, с кем общаться", - отметил президент России.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00
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Путин назвал лидеров, с которыми ему было особенно интересно общаться
Путин заявил, что с особым интересом общался с Колем, Шираком и Берлускони
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин перечислил политиков, с которыми ему было интересно общаться, и которые внесли вклад в развитие отношений с Россией.
Первым в их числе российский лидер назвал канцлера Германии Гельмута Коля, с которым у него были регулярные контакты "на протяжении достаточно длительного времени". По словам президента, Коль многое сделал для своей родины, для немцев и был крупным мировым политиком.
В то же время Путин упомянул экс-президента Франции Жаке Шираке, назвав его энциклопедистом, знающего обо всем и имеющего по любому вопросу свое мнение. При этом президент России подчеркнул, что Ширак "был очень корректным, галантным человеком", у которого он "многому научился".
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По словам Путина, много для развития отношений между Россией и Китаем сделал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Подытоживая, российский президент отметил, что все названные им лидеры "внесли очень существенный вклад в развитие двухсторонних отношений и в мировую политику - с ними было интересно".
Также Путин в ходе прямой линии рассказал о дружеских отношениях с лидерами Китая, Индии.
"У меня и сейчас много в Азии... дружеских отношений, и с Китаем, и с Индией. У меня очень теплые отношения с премьер-министром Индии. Есть, с кем общаться", - отметил президент России.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в 12.00