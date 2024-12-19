https://1prime.ru/20241219/putin-853715171.html

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой

Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой и суверенной державой, способной принимать решения... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:47+0300

2024-12-19T16:47+0300

2024-12-19T16:47+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой и суверенной державой, способной принимать решения в своих интересах. Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии."Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решение в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу для того, чтобы использовать в своих целях", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что своими действиями на посту президента смог отвести Россию от края пропасти. Он подчеркнул, что Россия пережила полную потерю суверенитета в период до и после отставки Бориса Ельцина. Путин заключил, что без суверенитета Россия не может существовать как независимое государство.

https://1prime.ru/20241219/sanktsii-853713525.html

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россия, владимир путин