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Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой
Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой
Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой и суверенной державой, способной принимать решения... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:47+0300
2024-12-19T16:47+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой и суверенной державой, способной принимать решения в своих интересах. Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии."Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решение в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу для того, чтобы использовать в своих целях", — подчеркнул глава государства.Путин также отметил, что своими действиями на посту президента смог отвести Россию от края пропасти. Он подчеркнул, что Россия пережила полную потерю суверенитета в период до и после отставки Бориса Ельцина. Путин заключил, что без суверенитета Россия не может существовать как независимое государство.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:47 19.12.2024
 
Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала суверенной державой

Путин: я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все возможное для того, чтобы Россия стала независимой и суверенной державой, способной принимать решения в своих интересах. Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии.
"Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решение в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу для того, чтобы использовать в своих целях", — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что своими действиями на посту президента смог отвести Россию от края пропасти.
Он подчеркнул, что Россия пережила полную потерю суверенитета в период до и после отставки Бориса Ельцина. Путин заключил, что без суверенитета Россия не может существовать как независимое государство.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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