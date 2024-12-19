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"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России
"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России
Перспективы экономики, развитие регионов, ускорение инфляции и методы борьбы с ней, демографические вызовы и выплаты участникам СВО – эти и другие темы... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:00+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Перспективы экономики, развитие регионов, ускорение инфляции и методы борьбы с ней, демографические вызовы и выплаты участникам СВО – эти и другие темы президент РФ Владимир Путин затронул во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.ЭкономикаГлава государства начал мероприятие с подведения экономических итогов. По его словам, за два года российская экономика выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в еврозоне - всего лишь 1%. "В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии - 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%", — сказал он.ИнфляцияТревожным сигналом в экономике Путин назвал инфляцию. По данным Росстата, рост цен год к году составил 9,14%, что более чем в два раза превышает цель в 4%. Это связано с тем, что предложение не успевает за спросом.Развитие регионовВласти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Это даст толчок развитию на местах, делает определенные структуры юридически более самостоятельными. Но это сложный процесс, констатировал глава государства.Демография и рынок трудаДемография – ключевой вызов не только для России, но и для многих стран мира. Коэффициент рождаемости упал до 1,41, и это очень мало – нужно хотя бы 2,3.Телефонные мошенникиМошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества с кредитами зашкаливают, заявил Путин.Оборона и военные выплатыРоссия близка к достижению поставленных целей СВО. Армия идет вперед, ВСУ не тянут и не могут закрепиться.Переговоры по Украине
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москва, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
МОСКВА, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
17:00 19.12.2024 (обновлено: 17:21 19.12.2024)
 
"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России

Путин заявил, что санкции создают России проблемы, но убить не смогут

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Перспективы экономики, развитие регионов, ускорение инфляции и методы борьбы с ней, демографические вызовы и выплаты участникам СВО – эти и другие темы президент РФ Владимир Путин затронул во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Экономика

Глава государства начал мероприятие с подведения экономических итогов. По его словам, за два года российская экономика выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в еврозоне - всего лишь 1%. "В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии - 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%", — сказал он.
  • Международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по ППС и на четвертое место в мире.
  • Рост экономики в этом году ожидается в рамках 3,6-3,9%.
  • Россия мало от кого зависит и уверенно держится на ногах в сфере экономики. Она имеет большой экспортный потенциал, является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. В этом году соберет урожай зерна в 130 миллионов тонн.
  • Санкции создают проблемы для России, но "убить" не смогут.
  • Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет.
  • Нельзя успокаиваться, несмотря на то, что европейская экономика заснула. Есть другие центры мирового развития, которые движутся вперед.
  • БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Он построен на основе взаимности и уважения друг к другу, всех объединяет интерес к развитию.

Инфляция

Тревожным сигналом в экономике Путин назвал инфляцию. По данным Росстата, рост цен год к году составил 9,14%, что более чем в два раза превышает цель в 4%. Это связано с тем, что предложение не успевает за спросом.
  • Кроме того, могут варьироваться цены на урожай, что влияет на стоимость конечного продукта.
  • Важны и мировые цены на некоторые товары, а также внешние ограничения и санкции.
  • При этом Россия полностью обеспечивает себя мясом, его потребление в стране выросло в два раза. А вот производство молока пока растет недостаточно, поэтому сливочное масло в этом году подорожало более чем на треть.
  • Есть и недоработки властей в борьбе с инфляцией. Центробанк мог бы раньше начать использовать меры, не связанные с ключевой ставкой, а правительство - своевременно принимать отраслевые меры.
  • Путин надеется, что ключевая ставка Банка России будет взвешенной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не сообщает ему заранее о решении, которое принимает совет директоров.

Развитие регионов

Власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Это даст толчок развитию на местах, делает определенные структуры юридически более самостоятельными. Но это сложный процесс, констатировал глава государства.
  • Возрождение новых регионов идет хорошими темпами, они выходят в зону самообеспеченности и имеют очень большой потенциал развития.
  • Есть программа для их развития до 2030 года, в рамках которой ведется работа по восстановлению жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта. Уже восстановлена 21 тысяча объектов, в течение ближайших 5-6 лет должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов.
  • Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться, за три года ее планируют привести в нормативное российское состояние. Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент.
  • России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории.

Демография и рынок труда

Демография – ключевой вызов не только для России, но и для многих стран мира. Коэффициент рождаемости упал до 1,41, и это очень мало – нужно хотя бы 2,3.
  • Семейная ипотека под 6% сохраняется. Никаких лимитов со стороны государства на эту программу быть не должно – это безобразие, заявил Путин.
  • Авиакомпании используют лазейки для занижения льгот на авиаперелеты. Эта практика должна быть прекращена, заявил глава государства.
  • В России около 35 регионов с низкой рождаемостью. Для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.
  • Если без мигрантов не обойтись, то этих людей надо готовить – обучать русскому языку, знакомить с традициями, культурой и требованиями российского закона. Эту задачу надо решать вместе со странами Центральной Азии.

Телефонные мошенники

Мошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества с кредитами зашкаливают, заявил Путин.
  • Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, в списке приоритетных целей военные объекты и объекты ВПК.
  • Следует ввести период охлаждения при выдаче кредитов свыше 50 тысяч рублей.
  • Есть предложение об уголовной ответственности для людей, которые открывают карты на свое имя для мошеннических схем.
  • Следует сразу бросать трубку, если позвонили злоумышленники, посоветовал глава государства.

Оборона и военные выплаты

Россия близка к достижению поставленных целей СВО. Армия идет вперед, ВСУ не тянут и не могут закрепиться.
  • ВСУ не было военного смысла заходить на территории Курской области и держаться там, бросая на убой лучшие штурмовые бригады и подразделения. Нет сомнений, что Курскую область освободят.
  • Министерство обороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. Военнослужащие, которые исполняют долг на линии соприкосновения, получат положенные выплаты, даже задним числом.
  • Министерству обороны России нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции.

Переговоры по Украине

  • Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Киев продолжать воевать, украинцы воюют, но желающие скоро закончатся.
  • Мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР – искренние попытки поиска решения по Украине.
  • России нужно не перемирие с Украиной, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности. Перемирие даст противнику возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.
  • Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей, но подписывать документы о мире будет только с представителем легитимных органов. В том числе, с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
  • Путин готов к встрече и разговору с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. "Уверен, нам будет, о чем поговорить", - сказал он.
 
МОСКВАВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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