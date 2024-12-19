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"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России

"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России

Перспективы экономики, развитие регионов, ускорение инфляции и методы борьбы с ней, демографические вызовы и выплаты участникам СВО – эти и другие темы... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T17:00+0300

2024-12-19T17:00+0300

2024-12-19T17:21+0300

москва

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Перспективы экономики, развитие регионов, ускорение инфляции и методы борьбы с ней, демографические вызовы и выплаты участникам СВО – эти и другие темы президент РФ Владимир Путин затронул во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.ЭкономикаГлава государства начал мероприятие с подведения экономических итогов. По его словам, за два года российская экономика выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составил 5-6%, а в еврозоне - всего лишь 1%. "В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии - 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%", — сказал он.ИнфляцияТревожным сигналом в экономике Путин назвал инфляцию. По данным Росстата, рост цен год к году составил 9,14%, что более чем в два раза превышает цель в 4%. Это связано с тем, что предложение не успевает за спросом.Развитие регионовВласти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Это даст толчок развитию на местах, делает определенные структуры юридически более самостоятельными. Но это сложный процесс, констатировал глава государства.Демография и рынок трудаДемография – ключевой вызов не только для России, но и для многих стран мира. Коэффициент рождаемости упал до 1,41, и это очень мало – нужно хотя бы 2,3.Телефонные мошенникиМошенничество вызывает большую тревогу, объемы жульничества с кредитами зашкаливают, заявил Путин.Оборона и военные выплатыРоссия близка к достижению поставленных целей СВО. Армия идет вперед, ВСУ не тянут и не могут закрепиться.Переговоры по Украине

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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