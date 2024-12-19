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Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Уже сейчас необходимо принять меры по утилизации затопленного топлива после аварии в Керченском проливе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:41+0300

2024-12-19T13:41+0300

2024-12-19T13:47+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уже сейчас необходимо принять меры по утилизации затопленного топлива после аварии в Керченском проливе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."Где-то в мае, часть этого материала - мазута - залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом", — подчеркнул российский лидер.Путин отметил, что танкеры, потерпевшие крушение, следует вытащить на берег как можно скорее. Он также назвал загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе экологической катастрофой.По словам президента, в случае необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий.В результате аварии в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Как уточнили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Очистка загрязненных участков уже началась, а количество нефтепродуктов, попавших в море, составило около 3,7 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20241215/razliv-853589234.html

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россия, владимир путин