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Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Уже сейчас необходимо принять меры по утилизации затопленного топлива после аварии в Керченском проливе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:41+0300
2024-12-19T13:47+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уже сейчас необходимо принять меры по утилизации затопленного топлива после аварии в Керченском проливе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."Где-то в мае, часть этого материала - мазута - залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом", — подчеркнул российский лидер.Путин отметил, что танкеры, потерпевшие крушение, следует вытащить на берег как можно скорее. Он также назвал загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе экологической катастрофой.По словам президента, в случае необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий.В результате аварии в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Как уточнили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Очистка загрязненных участков уже началась, а количество нефтепродуктов, попавших в море, составило около 3,7 тысячи тонн.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
13:41 19.12.2024 (обновлено: 13:47 19.12.2024)
 
Путин рассказал о действиях по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Путин: необходимо принять меры по утилизации топлива в Керченском проливе

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уже сейчас необходимо принять меры по утилизации затопленного топлива после аварии в Керченском проливе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"Где-то в мае, часть этого материала - мазута - залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что танкеры, потерпевшие крушение, следует вытащить на берег как можно скорее. Он также назвал загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе экологической катастрофой.
По словам президента, в случае необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий.
В результате аварии в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Как уточнили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Очистка загрязненных участков уже началась, а количество нефтепродуктов, попавших в море, составило около 3,7 тысячи тонн.
Разлив нефти рядом с Новороссийском - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов
15 декабря, 13:52
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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