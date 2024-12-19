https://1prime.ru/20241219/regiony-853704145.html

Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России

Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России

Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале развития новых регионов в стране, включая налоговый потенциал. Об жтом глава государства сообщил в... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T13:25+0300

2024-12-19T13:25+0300

2024-12-19T13:25+0300

политика

россия

владимир путин

новые регионы рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853703991_0:182:2923:1826_1920x0_80_0_0_0615727c5acd8a469aea9d927a5d4456.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале развития новых регионов в стране, включая налоговый потенциал. Об жтом глава государства сообщил в ходе ежегодной прямой линии."Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", — отметил российский лидер.Путин также упомянул программу развития и восстановления этих территорий до 2030 года, которая включает восстановление дорожной инфраструктуры, жилья, объектов ЖКХ и соцкультбыта.Президент отметил, что развитие и возрождение новых регионов идет быстрыми темпами, и они становятся самодостаточными.

https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, новые регионы рф