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Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России
Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России
Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале развития новых регионов в стране, включая налоговый потенциал. Об жтом глава государства сообщил в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T13:25+0300
2024-12-19T13:25+0300
2024-12-19T13:25+0300
политика
россия
владимир путин
новые регионы рф
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале развития новых регионов в стране, включая налоговый потенциал. Об жтом глава государства сообщил в ходе ежегодной прямой линии."Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", — отметил российский лидер.Путин также упомянул программу развития и восстановления этих территорий до 2030 года, которая включает восстановление дорожной инфраструктуры, жилья, объектов ЖКХ и соцкультбыта.Президент отметил, что развитие и возрождение новых регионов идет быстрыми темпами, и они становятся самодостаточными.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703847.html
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россия, владимир путин, новые регионы рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, новые регионы РФ
Путин высоко оценил потенциал развития новых регионов России
Путин: новые регионы России имеют большой потенциал развития
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале развития новых регионов в стране, включая налоговый потенциал. Об жтом глава государства сообщил в ходе ежегодной прямой линии.
"Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", — отметил российский лидер.
Путин также упомянул программу развития и восстановления этих территорий до 2030 года, которая включает восстановление дорожной инфраструктуры, жилья, объектов ЖКХ и соцкультбыта.
Президент отметил, что развитие и возрождение новых регионов идет быстрыми темпами, и они становятся самодостаточными.
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