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Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена - 19.12.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена
Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:24+0300
2024-12-19T15:24+0300
россия
роснедра
месторождения
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет 792,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 23 января, а сами торги намечен на 11 февраля 2025 года. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 2,19 квадратного километра. Ранее в декабре правительство поручило провести в 2025 году аукцион на право пользования участком недр Широндукуйское для разведки и добычи полезных ископаемых. Балансовые запасы на месторождении по категории С1 оцениваются в 3,076 миллиона тонн руды и 6,194 тысячи тонны урана, по категории С2 - в 1,393 миллиона тонн руды и 1,814 тысячи тонн урана. Кроме того, запасы по категории С2 составляют 49 тысяч тонн руды и 40 тонн молибдена. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
https://1prime.ru/20241122/uran-853025606.html
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россия, роснедра, месторождения
РОССИЯ, Роснедра, месторождения
15:24 19.12.2024
 
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена

Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена в Забайкалье

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет 792,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 января, а сами торги намечен на 11 февраля 2025 года. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 2,19 квадратного километра.
Ранее в декабре правительство поручило провести в 2025 году аукцион на право пользования участком недр Широндукуйское для разведки и добычи полезных ископаемых.
Балансовые запасы на месторождении по категории С1 оцениваются в 3,076 миллиона тонн руды и 6,194 тысячи тонны урана, по категории С2 - в 1,393 миллиона тонн руды и 1,814 тысячи тонн урана. Кроме того, запасы по категории С2 составляют 49 тысяч тонн руды и 40 тонн молибдена.
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
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