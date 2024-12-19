https://1prime.ru/20241219/rosnedra-853711502.html
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена - 19.12.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена
Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:24+0300
2024-12-19T15:24+0300
2024-12-19T15:24+0300
россия
роснедра
месторождения
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет 792,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 23 января, а сами торги намечен на 11 февраля 2025 года. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 2,19 квадратного километра. Ранее в декабре правительство поручило провести в 2025 году аукцион на право пользования участком недр Широндукуйское для разведки и добычи полезных ископаемых. Балансовые запасы на месторождении по категории С1 оцениваются в 3,076 миллиона тонн руды и 6,194 тысячи тонны урана, по категории С2 - в 1,393 миллиона тонн руды и 1,814 тысячи тонн урана. Кроме того, запасы по категории С2 составляют 49 тысяч тонн руды и 40 тонн молибдена. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
https://1prime.ru/20241122/uran-853025606.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснедра, месторождения
РОССИЯ, Роснедра, месторождения
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена
Роснедра выставили на торги месторождение урана и молибдена в Забайкалье
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр федерального значения Широндукуйское в Забайкальском крае с запасами урана и молибдена, начальная цена составляет 792,6 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются по 23 января, а сами торги намечен на 11 февраля 2025 года. Лицензия предоставляется на 20 лет. Площадь участка составляет 2,19 квадратного километра.
Ранее в декабре правительство поручило провести в 2025 году аукцион на право пользования участком недр Широндукуйское для разведки и добычи полезных ископаемых.
Балансовые запасы на месторождении по категории С1 оцениваются в 3,076 миллиона тонн руды и 6,194 тысячи тонны урана, по категории С2 - в 1,393 миллиона тонн руды и 1,814 тысячи тонн урана. Кроме того, запасы по категории С2 составляют 49 тысяч тонн руды и 40 тонн молибдена.
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
Эксперт рассказал, зачем Китай наращивает закупки российского урана