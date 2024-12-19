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Названа компания - лидер по капитализации в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Названа компания - лидер по капитализации в России
Названа компания - лидер по капитализации в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Названа компания - лидер по капитализации в России
"Роснефть" стала лидером по рыночной капитализации, обойдя в четверг Сбербанк, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:20+0300
2024-12-19T19:21+0300
экономика
роснефть
капитализация
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" стала лидером по рыночной капитализации, обойдя в четверг Сбербанк, следует из данных Московской биржи. К 18.50 мск рыночная капитализация "Роснефти" составила 5,366 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – 5,164 триллиона рублей. В топ-5 по этому показателю входят "Лукойл", "Газпром нефть" и "Газпром", также следует из данных биржи.
https://1prime.ru/20241212/neft-853520262.html
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роснефть, капитализация
Экономика, Роснефть, капитализация
19:20 19.12.2024 (обновлено: 19:21 19.12.2024)
 
Названа компания - лидер по капитализации в России

Мосбиржа: "Роснефть" обошла Сбербанк по капитализации и заняла первое место

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" стала лидером по рыночной капитализации, обойдя в четверг Сбербанк, следует из данных Московской биржи.
К 18.50 мск рыночная капитализация "Роснефти" составила 5,366 триллиона рублей, общая рыночная капитализация Сбербанка – 5,164 триллиона рублей.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку
12 декабря, 13:20
В топ-5 по этому показателю входят "Лукойл", "Газпром нефть" и "Газпром", также следует из данных биржи.
 
ЭкономикаРоснефтькапитализация
 
 
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